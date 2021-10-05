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​Кличко заявив, що не планує балотуватись у президенти, але не виключає цього

Мер Києва поки що готується тільки до виборів Ради.

​Кличко заявив, що не планує балотуватись у президенти, але не виключає цього
Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що не планує балотуватись у президенти. Він не виключає участі у президентських виборах, "якщо потрібно буде", але таких намірів поки що не має.

Про це він сказав у інтерв'ю РБК-Україна.

"Щодо президентських виборів – це все розмови. По-друге, я ніде не озвучував таких намірів. А ЗМІ, ставлячи такі питання, автоматично вселяють нервозність тим людям, які стежать і аналізують, хто б міг потенційно брати участь у наступних президентських виборах... Якщо потрібно буде – я не виключаю. Але, знову ж таки, на сьогодні таких планів у мене поки немає. І я їх ніколи не озвучував", - сказав Кличко.

За його словами, він має "величезну кількість завдань у місті Києві", а крім того, готує партію "УДАР" до наступних парламентських виборів.

Нагадаємо, що під час Революції гідності Кличко був одним із лідерів опозиції до Віктора Януковича, але після його втечі не став балотуватися у президенти, підтримавши натомість Петра Порошенка.

У виборах 2019 року він також не брав участі, знову підтримавши Порошенка.

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, Кличко почав президентську кампанію і готується до виборів. В "УДАРі" на це відповіли, що Банкова вбачає в Кличкові головного конкурента на виборах президента.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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