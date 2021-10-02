Генплан Києва мають винести на громадські слухання до кінця року

Генеральний план Києва буде винесений на громадські слухання до кінця року.

Про це розповів заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич, повідомили у Київраді.

“Генеральний план – це основа міста та базовий показник, від якого ми повинні відштовхуватись. Він вкаже вектор розвитку Києва. Наприкінці року ми плануємо винести документ на громадські слухання. Кияни зможуть офіційно подати свої пропозиції, щодо кожної буде надана відповідь. Для цього спеціалісти вже працюють над доопрацюванням всіх документів відповідно до законодавчих і будівельних норм”, – розповів чиновник.

Також Оленич підкреслив, що в Генеральний план входить і комплексна схема транспорту, яку міська влада зараз доопрацьовує спільно зі Світовим банком.

“Наразі ми починаємо впровадження інтелектуальної транспортної системи у Києві. Для цього проводимо збір та аналіз даних щодо транспортних потоків у місті. Саме з “розумним” плануванням ми зможемо отримати від системи бажаний ефект”, – додав він.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника КО «Інститут Генплану м. Києва» Сергія Броневицького через затягування подачі проєкту Генплану та доручив якнайшвидше доопрацювати документ.

У проєкті Генплану передбачено припинення хаотичної забудови столиці, обмеження висотності забудови в історичному центрі, контроль за комплексністю забудови. А також будівництво станцій метрополітену на Виноградар та запуск метро на Троєщину, зведення вокзалу на Видубичах, будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв’язок – поблизу станцій метро та на в’їздах до міста.