"Депутати не обізнані, що ж відбувалось з реформою прокуратури”.

Генеральна прокурока України Ірина Венедіктова під час виїзного засідання фракції “Слуги Народу” у Трускавці роз’яснила народним депутатам реформу правоохоронних органів.

Про це вона заявила під час брифінгу, повідомила кореспондент Lb.ua.

“Депутати запросили проговорити реформи, які відбуваються у правоохоронній сфері, і з якими пакетами маємо справу, чого від нас очікують. Моя позиція в принципі, що одним пакетом від мене ви "не отделаєтесь", тому що Кримінально-процесуальний кодекс – важлива історія, Кримінальний кодекс – важлива історія, але все ж таки нам треба докачувати і інше спеціальне законодавство, що ми і будемо робити дуже активно з, я думаю, цього тижня”, – сказала вона.

Венедіктова зазначила, що для неї, як генерального прокурора мати в аудиторії 200 депутатів, тобто половину парламенту, дуже важливо.

“По-перше, треба було донести, що ж з реформою прокуратури. Тому що саме монобільшість просувала президентський законопроєкт щодо судової реформи і реформи прокуратури в 2019. Хочу вам нагадати, маленька таблєточка для пам'яті”, – додала очільник Офісу Генпрокурора.

Вона розповіла, що перший етап атестації успішно завершився в березні 2021 року. “На жаль, ми погано комунікуємо, чи якось депутати погано дивились у цей бік, але депутати не обізнані, що ж відбувалось з реформою прокуратури”, – сказала Венедіктова.

Відтак Генпрокурорці потрібно було пояснити, що вже зроблено, де “ми є і куди ми рухаємось”.

Нагадаємо, Венедіктова заявила, що після атестації з понад 12 тисяч прокурорів на посадах залишилось 7700, тобто пішло 35% штату.

На виїзному засіданні фракції "Слуга народу" 2 жовтня триває панель із силовиками, де вони мають розповісти, що необхідно від парламенту, які реформи на стадії завершення, реформу СБУ, питання щодо митниці та податкової.

Народні депутати також обговорять кадрові питання.