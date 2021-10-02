Після атестації з понад 12 тисяч прокурорів на посадах залишилось 7700.

Про це Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила під час виїзного засідання фракції “Слуги Народу” у Трускавці 2 жовтня.

Зазначимо, засідання відбувається без журналістів.

“Перший етап президентської реформи прокуратури закінчився. Було понад 12 тис. прокурорів, у законі ми проголосували 10 тис. прокурорів, після атестації 7700 залишилось. Тобто 35% пішло”, – зазначила вона.

Генпрокурорка зауважила, що тепер триває добір прокурорів.

“Коли із системи прокуратури пішло понад 35% працівників – це дуже багато. Для сталості державницьких інституцій треба їх розбудовувати”, – додала Венедіктова.

Вона також наголосила, що прокурор має бути захисником, а не “карателем”. “В центрі мають бути інтереси потерпілого”, – сказала Венедіктова.

Зазначимо, восени 2019 року Верховна Рада проголосувала за реформу органів прокуратури. Структура прокуратури тепер виглядає так: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури. Максимальну кількість співробітників прокуратури скоротили з 15 тис. до 10 тис.

Нагадаємо, на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" 2 жовтня відбудеться панель із силовиками, де вони мають розповісти, що необхідно від парламенту, які реформи на стадії завершення, реформу СБУ, питання щодо митниці та податкової.

Народні депутати також обговорять кадрові питання.