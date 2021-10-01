Арахамія прогнозує серйозний дипломатичний скандал через затримання Саакашвілі

"Він громадянин України і його не мають права просто так, безпідставно, затримувати".

Очільник депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допускає, що затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі у Грузії може спричинити серйозний дипломатичний скандал між двома країнами.

Про це він заявив в коментарі журналістам, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Я вважаю, що буде серйозний дипломатичний скандал на цю тему, тому що він громадянин України і його не мають права просто так, безпідставно, затримувати. Мені здається, що минуть вихідні і точно буде розбір цієї ситуації на міжнародному рівні. У нас є група дружби з Грузією, і я вважаю, що потрібно і на міжпарламентському рівні також це питання врегулювати", - сказав Арахамія.

Напередодні стало відомо, що у Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

Раніше сьогодні Михайло Саакашвілі заявив, що приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Водночас у МВС Грузії заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон з Грузією.

Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.

Саакашвілі оголошений у Грузії у внутрішньодержавний розшук. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це.

2 жовтня у Грузії відбудуться місцеві вибори.