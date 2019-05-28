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Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Михаила Саакашвили. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

"Внести в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положение о потере Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - сказано в указе.

Обновление. Помощница Саакашвили Дарина Чиж сообщила о возращении политика в Украину. По ее словам, Саакашвили прилетит завтра рейсом из Варшавы в 17:00.

Напомним, в марте 2019 года СБУ возобновила расследование в отношении Саакашвили.

Дело в отношении Саакашвили было остановлено 6 марта 2018 года в связи с направлением в Нидерланды международно-правовых поручений Генпрокуратуры о проведении следственных действий с подозреваемым Саакашвили.

В декабре 2017 года Генеральная прокуратура вручила сообщение о подозрении Саакашвили в содействие преступной организации бизнесмена Сергея Курченко.

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