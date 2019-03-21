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СБУ возобновила дело в отношении Саакашвили

Уголовное производство возобновили после годичного перерыва.

Служба безопасности Украины возобновила расследование против бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий на своей странице в Фейсбуке.

Чернолуцкий обнародовал письмо Генеральной прокуратуры, где говорится о возобновлении расследования, которое вело Главное следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

Указано, что расследование возобновлено постановлением прокурора от 1 марта 2019 года "в связи с необходимостью проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве".

Согласно данным в Едином реестре судебных решений, в феврале СБУ получила доступ к материалам дела Саакашвили в рамках расследования уголовного производства о попытке захвата власти в Украине.

Фото: Руслан Чернолуцкий
Фото: Руслан Чернолуцкий

"Согласно материалам уголовного производства, во время проведения акции протеста по адресу: г. Киев, ул. Михаила Грушевского, 5, радикально настроенные лица планировали использовать физическую силу, огнестрельное оружие и боеприпасы (гранаты), дымовые шашки, палки, щиты, кирпичи, шины, бензин для захвата Верховной Рады Украины путем штурма в один из дней после 17 октября 2017, во время присутствия там народных депутатов Украины. Целью захвата было заставить народных депутатов под давлением людей с оружием проголосовать за импичмент Президента Украины и за решение о самороспуске", - сказано в материалах ходатайства СБУ.

Напомним, дело в отношении Саакашвили было остановлено 6 марта 2018 года в связи с направлением в Нидерланды международно-правовых поручений Генпрокуратуры о проведении следственных действий с подозреваемым Саакашвили.

В декабре 2017 года Генеральная прокуратура вручила сообщение о подозрении Саакашвили в содействие преступной организации бизнесмена Сергея Курченко.

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