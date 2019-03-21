Служба безопасности Украины возобновила расследование против бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий на своей странице в Фейсбуке.

Чернолуцкий обнародовал письмо Генеральной прокуратуры, где говорится о возобновлении расследования, которое вело Главное следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

Указано, что расследование возобновлено постановлением прокурора от 1 марта 2019 года "в связи с необходимостью проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве".

Согласно данным в Едином реестре судебных решений, в феврале СБУ получила доступ к материалам дела Саакашвили в рамках расследования уголовного производства о попытке захвата власти в Украине.

Фото: Руслан Чернолуцкий

Фото: Руслан Чернолуцкий

"Согласно материалам уголовного производства, во время проведения акции протеста по адресу: г. Киев, ул. Михаила Грушевского, 5, радикально настроенные лица планировали использовать физическую силу, огнестрельное оружие и боеприпасы (гранаты), дымовые шашки, палки, щиты, кирпичи, шины, бензин для захвата Верховной Рады Украины путем штурма в один из дней после 17 октября 2017, во время присутствия там народных депутатов Украины. Целью захвата было заставить народных депутатов под давлением людей с оружием проголосовать за импичмент Президента Украины и за решение о самороспуске", - сказано в материалах ходатайства СБУ.

Напомним, дело в отношении Саакашвили было остановлено 6 марта 2018 года в связи с направлением в Нидерланды международно-правовых поручений Генпрокуратуры о проведении следственных действий с подозреваемым Саакашвили.

В декабре 2017 года Генеральная прокуратура вручила сообщение о подозрении Саакашвили в содействие преступной организации бизнесмена Сергея Курченко.