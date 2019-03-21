Аваков: Саакашвили 1 апреля даже в самолет не пустят

Бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили запрещен въезд в Украину, поэтому его даже не пустят в самолет при намерении прилететь в Украину 1 апреля, уверен министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Аваков назвал заявления Саакашвили "пиаром".

"Пиар за $300 в день 1 апреля. Он решил, что таким образом оплатит вам свое время на вашем канале. Саакашвили даже не сядет в самолет - его не пустят, потому что у него запрет на въезд на территорию Украины. Судебный запрет", - сказал глава МВД.

Напомним, ранее Саакашвили заявил в интервью Дмитрию Гордону, что намерен вернуться в Украину 1 апреля, после того как президент Петр Порошенко не попадет во второй тур президентских выборов. Он также выразил уверенность, что украинские пограничники не станут выполнять приказ не пускать его в страну и продемонстрировал авиабилет на 1 апреля.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили запрещен въезд в Украину до 2021 года.