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Порошенко и лидеры ЕС договорились о противодействии внешнему вмешательству в выборы

Неформальный мини-саммит Украина - Европейский Союз состоялся в Брюсселе.

В Брюсселе состоялся неформальный мини-саммит Украина - Европейский Союз с участием президентов Украины Петра Порошенко, Европейского Совета Дональда Туска, Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера и Европейского Парламента Антонио Таяни, а также ключевых профильных членов Европейской Комиссии.

Главной целью мероприятия стало согласование подходов к развитию отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу и координация совместного противодействия существующим вызовам, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Фото: president.gov.ua

"Лидеры договорились координировать усилия по противодействию внешнему вмешательству в избирательные процессы как в Украине, так и в Европейском Союзе, в частности в сфере кибербезопасности и отпора дезинформации", - говорится в сообщении.

Также в ходе встречи в Брюсселе стороны договорились ускорить запуск программы ЕС по социально-экономической помощи украинскому Приазовью.

Сообщается, что Порошенко изложил видение ключевых приоритетов развития Украины и ее отношений с ЕС, в основе которых лежит достижение критериев членства в ЕС.

Кроме того, Президент призвал ЕС продолжить санкционное давление на Россию для освобождения всех украинских моряков и других заложников, а также полного освобождения территорий Украины от российской оккупации.

Глава государства также приветствовал решение ЕС о введении нового "азовского пакета" санкций за нарушение свободы судоходства и "ползучую оккупацию" Россией Азовского моря и Керченского пролива.

Отдельно участники встречи обсудили пути укрепления энергетической безопасности Украины во взаимодействии с Европейским Союзом, включая обеспечение газового транзита и запуска "Энергетического моста Украина-ЕС", и Президент призвал лидеров ЕС прекратить строительство газопровода "Северный поток-2", который несет угрозу для энергобезопасности всей Европы.

В свою очередь европейские лидеры отметили значительный прогресс, достигнутый в углублении двусторонних отношений с 2014 года, включая заключение и начало имплементации Соглашения об ассоциации, успешное функционирование зоны свободной торговли и введение безвизового режима.

Руководство ЕС подчеркнуло важность необратимости курса Украины на сближение с Евросоюзом, а также обеспечения свободных и честных президентских выборов в Украине, в результате которых ожидается сохранение курса на интеграцию в Европейский Союз и внедрение комплексных реформ.

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