Айвазовская рассказала о негативном влиянии соцсетей на избирателя

Накопление негативной информации, в том числе в соцсетях, может демобилизовать избирателей. Об этом в интервью LB.ua заявила координаторка Гражднаской сети Опора Ольга Айвазовская.

"Накопление критической массы информации, в том числе в соцсетях, за которую никто не несет ответственности, может влиять на избирателей. В том числе, на украинского. Возникает чувство стыда голосовать за того или иного кандидата, стыдно проявлять свою политическую поддержку и в соцсетях, и в реальности", - сказала она.

"Когда вам не нравится какой-то кандидат, и вы об этом пишете на своей странице, набегает куча троллей, которые начинают с вами ссориться. Реальный аккаунт ссорится с фейковым или наоборот. Это приводит к тому, что люди просто отказываются говорить, за кого готовы голосовать. Количество отказов на вопрос социологов по рейтингам постоянно увеличивается.

Такая горизонтальная, порой очень неприятная дискуссия, где могут переходить на личности и даже обвинять сторонника какого-то кандидата во всех ошибках политика, приводит к демобилизации избирателя. И это мы сегодня наблюдаем в украинском обществе", - отметила Айвазовская.