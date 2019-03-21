​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
ГлавнаяПолитика

Айвазовская рассказала о негативном влиянии соцсетей на избирателя

"Возникает чувство стыда голосовать за того или иного кандидата".

Айвазовская рассказала о негативном влиянии соцсетей на избирателя
Фото: Макс Требухов

Накопление негативной информации, в том числе в соцсетях, может демобилизовать избирателей. Об этом в интервью LB.ua заявила координаторка Гражднаской сети Опора Ольга Айвазовская.

"Накопление критической массы информации, в том числе в соцсетях, за которую никто не несет ответственности, может влиять на избирателей. В том числе, на украинского. Возникает чувство стыда голосовать за того или иного кандидата, стыдно проявлять свою политическую поддержку и в соцсетях, и в реальности", - сказала она.

"Когда вам не нравится какой-то кандидат, и вы об этом пишете на своей странице, набегает куча троллей, которые начинают с вами ссориться. Реальный аккаунт ссорится с фейковым или наоборот. Это приводит к тому, что люди просто отказываются говорить, за кого готовы голосовать. Количество отказов на вопрос социологов по рейтингам постоянно увеличивается.

Такая горизонтальная, порой очень неприятная дискуссия, где могут переходить на личности и даже обвинять сторонника какого-то кандидата во всех ошибках политика, приводит к демобилизации избирателя. И это мы сегодня наблюдаем в украинском обществе", - отметила Айвазовская.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также