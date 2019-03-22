​Порошенко заявил о полной поддержке посла США Йованович

"Наши отношения с Вашингтоном еще никогда не были настолько эффективными и предметными, как сегодня".

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке посла США в Украине Мари Йованович.

Об этом он сказал в ходе мероприятий по случаю 27-й годовщины создания Службы безопасности Украины, передают "Українськi Новини".

"Хочу подчеркнуть, что Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с США на основании четкой двухпартийной поддержки. Наши отношения с Вашингтоном еще никогда не были настолько эффективными и предметными, как сегодня. Как глава государства я лично приложил к этому значительные усилия и очень ценю этот по-настоящему важный актив нашей международной политики. В этом контексте я хотел бы подчеркнуть важную роль посла США в Украине Мари Йованович в деле украинско-американский отношений", - сказал Порошенко.

"Подчеркиваю, что она, как представитель США и президента Дональда Трампа, большого друга Украины и большого моего друга, имеет полную мою поддержку", - отметил президент.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко в интервью американскому HillTV заявил, что во время первой встречи с ним, Йованович передала ему перечень людей, в отношении которых нельзя проводить расследование. В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко "откровенной выдумкой".

В посольстве США заявили, что информация о т.н. "списке неприкасаемых" не соответствует действительности и имеет целью ослабить репутацию посла Йованович. Кроме того, подчеркнули в посольстве, обвинения в адрес представителей США являются проявлением коррупции, а озвучивание претензий в СМИ "не делает эти претензии правдивыми".