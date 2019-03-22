США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков

Самолеты выполняют учебные задачи в различных районах континента и участвуют в учениях.

США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52 для учений с региональными союзниками и партнерами по НАТО, сообщает Голос Америки.

Этот шаг расценивается как сигнал России, которая в эти дни отмечает пятилетие попытки незаконной военной аннексии Крыма, говорится в сообщении.

В ВВС США отметили, что оперативная авиагруппа, состоящая из бомбардировщиков B-52 Stratofortress, летчиков и вспомогательного оборудования, участвует в различных тренировочных заданиях по всей Европе. В частности, четыре B-52 выполнили полеты в несколько мест в Европе, в том числе к Норвежскому морю, Балтийского моря, Эстонии и Средиземного моря, Греции.

Бомбардировщики B-52 с базы ВВС Андерсен на острове Гуам и с базы Ферфорд также провели "одновременное обучение по ознакомлению с театрами военных действий в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе". Тогда бомбардировщики полетели на север - в район вблизи Камчатского полуострова.

"Москва продолжает наращивать собственное военное присутствие в регионе, вынуждая США делать то же самое. Однако глава Европейского командования США генерал Кертис Скапаротти говорит, что это, похоже, не приносит результатов", - отмечает издание.

Бомбардировщики B-52 впервые поступили на вооружение в 1950-е годы, в разгар "холодной войны", и изначально создавались как межконтинентальные ядерные бомбардировщики с большой дальностью полета, способные нанести удар в глубинных районах Советского Союза.

Новая модификация B-52 была введена в эксплуатацию в 1962 году. 48-метровый самолет стал символом "холодной войны".