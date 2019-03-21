США пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, - Трамп

Трамп отметил стратегическую важность этой территории для Израиля и региона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна планирует признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, захваченными в Сирии в 1967 году.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Через 52 года Соединенным Штатам пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, имеющих важное стратегическое значение и значение в сфере безопасности для государства Израиль и региональной стабильности!" - написал президент США.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2019 г.

Голанские высоты - плато и горная местность в пределах современных Ливана, Сирии, Иордании и Израиля.

Израиль занял Западный берег реки Иордан и Голанские высоты по результатам Шестидневной войны 1967 года. До этого Голаны были частью сирийской провинции Эль-Кунейтра.