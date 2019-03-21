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США пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, - Трамп

Трамп отметил стратегическую важность этой территории для Израиля и региона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна планирует признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, захваченными в Сирии в 1967 году.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Через 52 года Соединенным Штатам пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, имеющих важное стратегическое значение и значение в сфере безопасности для государства Израиль и региональной стабильности!" - написал президент США.

Голанские высоты - плато и горная местность в пределах современных Ливана, Сирии, Иордании и Израиля.

Израиль занял Западный берег реки Иордан и Голанские высоты по результатам Шестидневной войны 1967 года. До этого Голаны были частью сирийской провинции Эль-Кунейтра.

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