Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
ГлавнаяМир

Трамп согласен на обнародование доклада по "российскому делу"

Мюллер скоро представит генпрокурору доклад по итогам возможного вмешательства РФ в президентские выборы.

Трамп согласен на обнародование доклада по "российскому делу"
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против обнародования доклада по итогам расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Об этом сообщает Голос Америки.

Напомним, что расследованием руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ожидается, что Мюллер в скором времени представит доклад главе Минюста Уильяму Барру.

"Давайте посмотрим, будет ли он (доклад - ред.) в рамках закона", - цитирует The Hill слова президента, сказанные журналистам возле Белого дома.

В то же время Трамп отметил, что ему неизвестны сроки обнародования этого доклада.

Ранее Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы США в 2016 году является незаконным. По мнению главы США, "российский сговор" был оправданием того, что демократы проиграли выборы.

Напомним, палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом обнародовать доклад спецпрокурора Мюллера о его расследовании вмешательства РФ в выборы США 2016 года.

Ранее радиостанция NPR сообщила, что проводимое Мюллером расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года завершено. Команду спецпрокурора покидает ключевой обвинитель по этому делу Эндрю Уайссмэнн, занимавшийся делом бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которому присудили 6 лет и 11 месяцев тюрьмы.

Так, после заявления об окончании расследования Мюллер должен будет передать доклад генпрокурору Уильяму Барру, а он в свою очередь подготовит и представит в Конгресс США материалы по этому делу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также