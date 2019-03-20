Трамп согласен на обнародование доклада по "российскому делу"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против обнародования доклада по итогам расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Об этом сообщает Голос Америки.

Напомним, что расследованием руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ожидается, что Мюллер в скором времени представит доклад главе Минюста Уильяму Барру.

"Давайте посмотрим, будет ли он (доклад - ред.) в рамках закона", - цитирует The Hill слова президента, сказанные журналистам возле Белого дома.

В то же время Трамп отметил, что ему неизвестны сроки обнародования этого доклада.

Ранее Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы США в 2016 году является незаконным. По мнению главы США, "российский сговор" был оправданием того, что демократы проиграли выборы.

Напомним, палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом обнародовать доклад спецпрокурора Мюллера о его расследовании вмешательства РФ в выборы США 2016 года.

Ранее радиостанция NPR сообщила, что проводимое Мюллером расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года завершено. Команду спецпрокурора покидает ключевой обвинитель по этому делу Эндрю Уайссмэнн, занимавшийся делом бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которому присудили 6 лет и 11 месяцев тюрьмы.

Так, после заявления об окончании расследования Мюллер должен будет передать доклад генпрокурору Уильяму Барру, а он в свою очередь подготовит и представит в Конгресс США материалы по этому делу.