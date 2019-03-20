Зачем Петр Порошенко в письме генсеку НАТО вспомнил о ПДЧ?

Фото: пресс-служба президента Петр Порошенко и Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Брюсселе, 11 июля 2018.

"Учитывая, что Украина стоит на самой передовой линии защиты евроатлантического сообщества, я считаю, что союзники могут использовать Лондонский саммит НАТО, который состоится в этом году, как благоприятную возможность для начала предметной дискуссии по повышению уровня нашего партнерства, включая предоставление Украине ПДЧ", - написал глава украинского государства 16 марта.

А как раз накануне, 14 марта, генсек НАТО, представляя ежегодный доклад, отвечал на вопросы журналистов, в том числе и о ПДЧ для Украины. Буквально он сказал следующее: «У нас есть много различных инструментов: Годовая национальная программа (ГНП), Комиссия Украина-НАТО, различная деятельность в рамках партнерства, все это уже есть. Многие инструменты могут быть использованы, чтобы укреплять наше партнерство и помочь Украине продвигаться в направлении евроатлантической интеграции».

Так как следует читать это письмо? Как поздравление с днем рождения? Или как заявку на ПДЧ? Что думают о нем в штаб-квартире альянса?

На момент общения с официальными представителями НАТО, которые могли ответить на этот вопрос (а это было через три дня после того, как письмо было доставлено), картина вырисовывалась не совсем понятная: никто из них об этом письме не знал. Не исключено, что оно покоится в стопке поздравлений, энное количество которых в тот день получил Столтенберг.

На официальный запрос о том, считают ли в НАТО написанное в Киеве в Администрации президента письмо официальной заявкой на ПДЧ или нет, было сказано просто: «Мы не комментируем корреспонденцию генерального секретаря». Из этого вытекает, что это было таки личное письмо, а не официальный запрос.

Президент України @poroshenko надіслав Генеральному секретарю НАТО @jensstoltenberg вітання з нагоди ювілею, що наближається. Місія України при НАТО приєднується до всіх привітань.

Многая літа, пане Столтенберг! pic.twitter.com/v0guAoGhcT — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) March 15, 2019

Но ПДЧ для Украины состоянием на сегодня на повестке дня Альянса не стоит - для положительного решения нужно единогласное решение всех союзников. А консенсуса среди них нет. С декабря 2017 года не заседает Комиссия Украина-НАТО на уровне выше, чем уровень послов. Причина хорошо известна – заседания блокируются Венгрией из-за закона об образовании. И эта проблема не решена и до сих пор. Для того, чтобы президент Украины смог участвовать в саммите НАТО, который прошел в июле прошлого года в Брюсселе, союзники пошли на то, что придумали новый формат: «29 плюс 2» – страны НАТО плюс Украина и Грузия. В случае же с ПДЧ эта формула не сработает, не разрешив проблем с Венгрией, Украина не откроет путь к желаемому плану.

Да и не одна Венгрия выскажется против. Вспомните 2008 год, когда ситуация для Киева была более благоприятной, но и тогда на саммите в Бухаресте против ПДЧ для Украины выступили самые крупные союзники – Франция и Германия, даже несмотря на лоббирование США. Тогда у украинской стороны была настоящая истерика. А какой будет реакция сейчас (вернее, в декабре в Лондоне) не только украинского руководства, но и той части украинского общества, которое поддерживает членство Украины в альянсе, когда союзники в очередной раз скажут «нет»?

Просить ПДЧ надо тогда, когда четко знаешь, что получишь положительный ответ. Иначе: а) ты будешь выглядеть крайне неприглядно сам, б) в неловкую ситуацию поставишь союзников и в) даешь прекрасный повод для недоброжелателей злорадствовать со всех голубых экранов.

Так зачем, спрашивается, так подставляться?

На следующий после письма генсеку НАТО день Петр Порошенко в качестве кандидата в президенты выступал в Киеве. «После того, как избиратели предоставят мне мандат еще на 5 лет, у меня есть намерение поставить вопрос о ПДЧ» (на саммите в Лондоне)», - сказал Порошенко, сообщив, что написал об этом Столтенбергу. Написал Порошенко об этом и в Твиттере: «В 2023 году реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и получить План действий в отношении членства в НАТО. Однако, уже в декабре 2019 года намерен поставить вопрос о ПДЧ».

Выглядит так, что все эти заявления о ПДЧ направлены исключительно на внутреннего пользователя, то есть – избирателя в Украине: «вот выберете меня, а я вам принесу ПДЧ». Но предоставление ПДЧ Украине зависит не от Порошенко, а от союзников, и это решение будет приниматься в 29 столицах. Да, именно в 29 столицах стран-членов альянса. Хотя на то время их будет уже 30 – так как Северная Македония уверенно движется на пути завершения формализации процесса вступления. Да, Брюссель важен. Да, генсек важен. Но для украинского руководства важно не забывать, что работать надо и со столицами.

Фото: Макс Требухов

В ситуации с обещаниями «достать» ПДЧ такая организация как НАТО была использована в качества аргумента в избирательной кампании, а действующий президент ведет себя так, как будто уже победил. Однако он последователен в том, что уже как достаточно продолжительное время твердит «дайте нам ПДЧ», невзирая на то, что ситуация отнюдь этому не располагает из-за, по сути, двух факторов: отсутствие консенсуса и наличие уже существующих инструментов, которые, если их эффективно использовать, приведут Украину в НАТО.

И главным инструментом является Годовая национальная программа. Достаточно вспомнить, что когда после отказа союзников в апреле в Бухаресте дать ПДЧ 3 декабря 2008 года в штаб-квартире альянса были достигнуты договоренности о том, что Украина будет разрабатывать для себя ГНП, Владимир Огрызко (в то время министр иностранных дел) убеждал, что Украина получила ПДЧ, но он просто называется по-другому. Ведь по своей структуре Годовая национальная программа аналогична Плану действий в отношении членства – там есть все пять разделов: экономические и политические вопросы, оборонные и военные, ресурсные, вопросы безопасности и правовые вопросы.

Сам формат ГНП тоже является уникальным - там можно прописать и запланировать все, что необходимо сделать для того, чтобы привести страну в соответствие с критериями членства в альянсе. Просто берите и делайте, показывайте результат. Тогда и позовут и предложат. И не только ПДЧ, но и членство. Если бы Украина из года в год системно достигала конкретных результатов в выполнении ГНП, вопрос о ПДЧ даже не надо было бы ставить на повестку дня. К членству в НАТО можно идти шаг за шагом, системно показывая конкретные результаты. Тогда никто не сможет отрицать, что Украина достигает необходимых стандартов и может быть членом клуба.