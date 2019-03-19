Нурсултан не оставит Казахстан

Одна из моих первых статей о Назарбаеве называлась «Нурсултан Казахстана» – и сам Нурсултан Абишевич был очень недоволен этим заголовком и даже говорил о непонимании этого определения в телевизионном интервью. Тогда, в самом начале 90-х, Назарбаев старался выглядеть демократическим лидером – и потому, что таковым было требование эпохи, и потому, что ему очень не хотелось считаться автократом. Советский Союз – перестроечный Советский Союз все еще существовал, и Назарбаев, не до конца понявший уровень дезинтеграционных процессов, мог воспринимать себя в качестве перспективного руководителя союзной республики, который вот-вот станет одним из первых лиц в Москве.

Фото: EPA/UPG

И действительно, возможность назначения Назарбаева главой правительства СССР тогда обсуждалась – и не в последнюю очередь из-за этого Назарбаев продолжал ориентироваться на Горбачева, а не на Ельцина, а Казахстан стал последней союзной республикой, провозгласившей независимость.

Впрочем, в этой осторожности была и демографическая составляющая: Назарбаев получил в управление республику, в которой половину населения составляли русские, а самим казахам десятилетия внушали миф о «безгосударственности», с успехом подхваченный Владимиром Путиным уже в наше время. И безболезненно превратить эту союзную республику в государство, не вызывая раздражение большинства ее жителей, было не так просто. Именно поэтому в первый постсоветский период именно Назарбаев, а не россиянин Ельцин, был главным интегратором и все нынешние интеграционные конструкции – плод его фантазии. От демократизма своего Назарбаев отказался достаточно быстро и превратился в классического центральноазиатского даже не диктатора, а полубога, разрывающегося между собственным властолюбием, противоречивыми интересами семьи, взаимоотношениями кланов и российскими амбициями. А главным вопросом, который задавали себе казахстанцы все эти годы, был вопрос «а что же будет после Назарбаева?».

Фото: EPA/UPG Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев во время встречи в Кремле, 27 декабря 2017.

И вот этот день наступил. В телевизионном обращении к нации Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке с поста президента страны. Но утверждать, что эпоха Назарбаева в политической жизни Казахстана завершена, я бы не торопился. Мы имеем дело не с окончанием эпохи, а с началом спецоперации. Спецоперации «Преемник».

Уйдя с поста президента Казахстана, Назарбаев от власти не отказался. Он будет возглавлять Совет безопасности страны, за которым еще в прошлом году конституционно закреплены новые полномочия. Согласно тем же изменениям в Основной закон, Назарбаев может возглавлять Совет безопасности пожизненно. Кроме того, он останется главой правящей в стране партии «Нур Отан» – казахстанского аналога «Единой России», контролирующей парламентское большинство. По большому счету, Назарбаев переместил самого себя на позиции, которые он занимал в июне1989-феврале 1990 годов. Тогда Назарбаев был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, а председателем президиума Верховного Совета республики работал Махтай Сагдиев, о существовании которого за пределами Казахстана мало кто знал. Потому что он был номинальным главой республики, а настоящим ее лидером был, конечно, Назарбаев. И когда Назарбаева в феврале 1990 года избрали председателем Верховного Совета Казахстана (а потом президентом), Сагдиева отправили возглавлять республиканский Совет ветеранов.

Таким же номинальным главой государства будет пока что Касым-Жомарт Токаев, председатель казахстанского сената, занимавший при Назарбаеве различные должности в местной номенклатуре. Токаев – один из первых политиков, обязанных своим возвышением лично Назарбаеву, работающий с президентом с начала карьеры. Президент относился к своему молодому министру иностранных дел (первая значимая должность Токаева) с отеческой теплотой, несмотря на то, что разница в возрасте у них всего 13 лет и никаким «отцом» Токаева Назарбаев никогда не мог бы быть – разве что политическим. И интересно, что Назарбаев ничего нового не придумывает. Именно так готовил себе преемника на посту главы Казахстана его предшественник, член брежневского политбюро академик Динмухаммед Кунаев.

Фото: Википедия Касым-Жомарт Токаев

Кунаев – первый казах во главе республики – ведь тоже взращивал Назарбаева как политика, всем обязанного ему лично. Тогда операция провалилась только из-за некомпетентности Горбачева и Лигачева, вздумавших послать в Казахстан русского номенклатурщика из Ульяновска – и спровоцировавших своей глупостью первые массовые протесты новой эпохи. Но уже через два с половиной года все получилось так, как задумывал Кунаев, и его питомец возглавил Казахстан. Впрочем, тогда Назарбаеву было 49 лет. Токаеву скоро 66.

Тем не менее, именно этому не очень юному политику предстоит сыграть роль молодого президента Казахстана. Никаких внеочередных выборов в стране никто проводить не собирается. Токаев будет исполнять обязанности президента до истечения срока президентских полномочий Назарбаева в 2020 году. И вот этот период обещает стать самым интересным в процессе транзита. Потому что он будет самым настоящим испытательным сроком для преемника. Если Токаев оправдает ожидания «отца нации», его кандидатуру выдвинут на выборах и он, вне всякого сомнения, будет избран президентом. А если что пойдет не так, то партия «Нур Отан» выдвинет другого кандидата – а Токаев так и останется «казахстанским Медведевым», сохранившим кресло для настоящего преемника первого главы государства.

Фото: rus.azattyq.org

Но даже если все пройдет хорошо для Токаева, и он удержится у власти, настоящие проблемы для него – или для любого другого казахстанского лидера – начнутся вовсе не в этот период, а тогда, когда не станет Назарбаева. Потому что неизменной осталась сама система персоналистской власти, заточенной именно под некоронованного казахстанского султана, неизменным осталось само государство, пошитое на назарбаевский размер.

А значит, ответ на вопрос «что после Назарбаева?» остается открытым.