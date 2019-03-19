Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Выбирая зло
Выбирая зло
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
ГлавнаяМир

Трамп выступил за вступление Бразилии в НАТО

Незадолго до встречи с Трампом президент Болсонару похвалил его иммиграционную политику.

Трамп выступил за вступление Бразилии в НАТО
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против вступления Бразилии в Североатлантический альянс. Американский лидер активно изучает возможность принять эту латиноамериканскую страну в НАТО или какой-либо другой военный альянс. Об этом он заявил во вторник, 19 марта, в ходе встречи с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Белом доме.

По словам Трампа, он также поддерживает ходатайство Бразилии о членстве в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает DW.

Незадолго до своей первой встречи с Трампом президент Болсонару хвалебно отозвался о его иммиграционной политике. Он однозначно высказался за обещанное Трампом строительство стены на границе США и Мексики.

Болсонару вступил в должность президента Бразилии в январе 2018 года. В ходе своей предвыборной кампании он сознательно ориентировался на Дональда Трампа. В интервью Fox News он выразил надежду на пылкую дружбу с американским лидером: "Я хочу открыть ему свое сердце и сделать все, что пойдет на пользу бразильского и американского народов".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также