Польша не пригласила Путина на торжества к 80-летию Второй мировой

Приглашения были разосланы, руководствуясь "современным, а не историческим контекстом".

Канцелярия президента Польши Анджея Дуды не пригласила президента России Владимира Путина на торжества, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

"Среди приглашенных стран нет России", - цитирует слова пресс-секретаря Анджея Дуды Блажея Спыхальского Радио Польша.

По словам Спыхальского, "приглашения были разосланы, руководствуясь современным, а не историческим контекстом", потому от присутствия Путина решено было отказаться, сообщает англоязычный сайт телеканала TVP Poland In.

Путин не был приглашен, даже несмотря на рекомендацию польского МИД пригласить российского президента. Такую рекомендацию, в частности, дал тогдашний заместитель главы польского МИД Бартош Цихоцкий, который в начале марта стал послом Польши в Украине, передает DW.

Представитель Дуды подчеркнул, что консультации с МИД страны носили неофициальный характер, и администрация президента не обращалась в ведомство за рекомендациями.

В ноябре 2018 года Путин принял участие в торжествах, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, и даже пообщался на торжественном обеде в Елисейском дворце с президентом США Дональдом Трампом.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда немецкий линкор открыл огонь по польским укреплениям на полуострове Вестерплатте под Гданьском.