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Трамп решил отказаться от своей годовой зарплаты в пользу различных ведомств

$100 тыс. президент США пожертвовал министерству безопасности

Трамп решил отказаться от своей годовой зарплаты в пользу различных ведомств
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп намерен пожертвовать свою годовую зарплату, которая составляет $400 тыс., различным ведомствам. В частности, президент объявил, что передает $100 тыс. министерству внутренней безопасности.

В своем микроблоге Twitter Трамп опубликовал фотографию чека на эту сумму.

"Хотя пресса не любит писать об этом, да мне это и не нужно, я жертвую свою ежегодную президентскую зарплату $400 тыс. различным ведомствам в течение года. Эти деньги для министерства внутренней безопасности", - говорится в "твите" Трампа.

Перед вступлением в должность президента Трамп объявил, что свою зарплату будет перенаправлять на благотворительные цели. В октябре прошлого года он пожертвовал $100 тыс. управлению по делам малого бизнеса.

Напомним, что Министерство внутренней безопасности США ответственно за стену на границе с Мексикой, возведение которой Трамп активно продвигает.

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