Трамп решил отказаться от своей годовой зарплаты в пользу различных ведомств

Президент США Дональд Трамп намерен пожертвовать свою годовую зарплату, которая составляет $400 тыс., различным ведомствам. В частности, президент объявил, что передает $100 тыс. министерству внутренней безопасности.

В своем микроблоге Twitter Трамп опубликовал фотографию чека на эту сумму.

"Хотя пресса не любит писать об этом, да мне это и не нужно, я жертвую свою ежегодную президентскую зарплату $400 тыс. различным ведомствам в течение года. Эти деньги для министерства внутренней безопасности", - говорится в "твите" Трампа.

While the press doesn’t like writing about it, nor do I need them to, I donate my yearly Presidential salary of $400,000.00 to different agencies throughout the year, this to Homeland Security. If I didn’t do it there would be hell to pay from the FAKE NEWS MEDIA! pic.twitter.com/xqIGUOwh4x — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2019

Перед вступлением в должность президента Трамп объявил, что свою зарплату будет перенаправлять на благотворительные цели. В октябре прошлого года он пожертвовал $100 тыс. управлению по делам малого бизнеса.

Напомним, что Министерство внутренней безопасности США ответственно за стену на границе с Мексикой, возведение которой Трамп активно продвигает.