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Трамп назвал расследование Мюллера ответом демократов на неожиданный проигрыш выборов

Если бы Трамп не победил на выборах, не было бы никакого расследования.

Трамп назвал расследование Мюллера ответом демократов на неожиданный проигрыш выборов
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы США в 2016 году является незаконным. Об этом Трамп написал в своем Twitter. По мнению главы США, "российский сговор" был оправданием того, что демократы проиграли выборы.

"Не должно было быть отчета Мюллера. Это было незаконное и противоречивое расследование в поисках преступления. Российский сговор был не чем иным, как оправданием того, что демократы проиграли выборы, которые, как они думали, они выиграют", - подчеркнул Трамп.

Напомним, палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом обнародовать доклад спецпрокурора Мюллера о его расследовании вмешательства РФ в выборы США 2016 года.

Ранее радиостанция NPR сообщила, что проводимое Мюллером расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года завершено. Команду спецпрокурора покидает ключевой обвинитель по этому делу Эндрю Уайссмэнн, занимавшийся делом бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которому присудили 6 лет и 11 месяцев тюрьмы.

Так, после заявления об окончании расследования Мюллер должен будет передать доклад генпрокурору Уильяму Барру, а он в свою очередь подготовит и представит в Конгресс США материалы по этому делу.

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