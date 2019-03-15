Фото: EPA/UPG

В новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди во время пятничной молитвы напали на две мечети - "Аль-Нур" в центральной части города и мечеть в пригороде Линвуд. Полиция сообщила о значительном количестве убитых и раненых.

Об этом сообщает Би-би-си.

Арестованы четверо подозреваемых - трое мужчин и женщин. Полицейская операция продолжается.

Точной информации о числе погибших пока нет. Десятки человек ранены. Как передает BNO News, число погибших достигло 40 человек.

В ходе полицейской операции конфискованы самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Судя по количеству обнаруженного оружия, нападение было тщательно подготовлено. Полиция пока не может с уверенностью сказать, что задержаны все возможные участники нападения.

"Это один из самых черных дней в истории Новой Зеландии", - заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в телевизионном выступлении. Она назвала это нападение "беспрецедентным актом насилия" в истории страны.

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как нападавший стреляет в своих жертв в мечети города Крайстчерч. Агенство Франс пресс провело цифровую экспертизу видео и сообщает, что это не подделка.

"Полиции известно, что в интернете есть чрезвычайно жестокое видео, имеющее отношение к инциденту в Крайстчерче. Мы настойчиво призываем не распространять его. Мы работаем над тем, чтобы удалить это видео", - сообщила местная полиция.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: ЕРА В Новой Зеландии вооруженные люди напали на две мечети

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Все мечети в Новой Зеландии в настоящее время закрыты в целях безопасности.

Обновление. Число жертв увеличилось до 49 человек, передает The Associated Press.

Один из нападавших - 28-летний австралиец и житель Новой Зеландии Брентон Таррант, в течение 17 минут транслировал в своем аккаунте Twitter все происходящее. На данный момент Twitter закрыл его учетную запись.

The Associated Press пишет, что Таррант взял на себя ответственность за стрельбу. Он оставил на месте преступления 74-страничный антииммигрантский манифест, в котором он объяснил, кем он был, и свои мотивы нападения. Он заявил, что он "28-летний белый австралиец и расист".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что один из четырех задержанных был гражданином австралийского происхождения.

Напомним, в 2017 году в Египте при нападении на мечеть погибли 235 человек. Нападение было совершено во время пятничной молитвы. Вооруженные боевики на четырех внедорожниках сначала привели в действие взрывное устройство среди молящихся, а затем открыли по ним огонь.