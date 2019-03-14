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Парламент Британии проголосовал за перенос "Брексита"

Накануне Палата общин проголосовала за поправку, запрещающую выход Британии из ЕС без соглашения.

Парламент Британии проголосовал за перенос "Брексита"
Фото: www.gusjohn.com

Британская Палата общин поручила правительству просить Евросоюз перенести день выхода Британии с 29 марта, передает ВВС.

Парламент Британии проголосовал за постановление, согласно которому правительство должно попросить ЕС о единовременной отсрочке до конца июня, большинством в 210 голосов.

При этом премьер-министр Тереза Мэй намерена на следующей неделе еще раз вынести на голосование проект соглашения о выходе из ЕС, уже дважды отвергнутый парламентом с разгромным счетом. Если он с третьей попытки будет принят, то Британия, по мысли премьера, объяснит лидерам стран Евросоюза, что отсрочка нужна для принятия разных необходимых для выхода законодательных актов.

Принятое в четверг решение было первой победой правительства за три дня голосований в парламенте.

До этого Палата общин сначала во второй раз провалила проект соглашения о выходе, а затем вопреки воле правительства полностью запретила выход из ЕС без какого-либо соглашения.

Ранее 14 марта парламент Великобритании высказался против проведения нового референдума о выходе страны из состава Евросоюза.

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