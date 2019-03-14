В России приняли закон о наказании для криминальных авторитетов

Российская Госдума 14 марта приняла закон, который вводит в Уголовный кодекс новую статью "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

Как говорится на сайте Госдумы, за это преступление будет грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей. Участие в собраниях ОПГ будет наказываться лишением свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин опасается, что из-за этого закона в Украине может значительно увеличиться количество криминальных авторитетов.

"Уже сегодня в связи с нашим слабым законодательством в нашу страну, как мухи на мед, слетаются все отбросы мира - и воры в законе, и рангом ниже просто воры из бывших стран СНГ, например, из Грузии, где действуют очень строгие законы относительно этих «товарищей». Если еще Россия примет соответствующие законы, то поток «криминальных туристов» в нашу страну с грандиозными уголовным планами ограбить наших граждан увеличится в разы", - писал Аброськин в фейсбуке в феврале 2018 года.

В мае 2016 года Верховная Рада отказалась ввести в Уголовный кодекс понятие "вор в законе". Отклоненный законопроект предполагал уголовную ответственность за создание преступного сообщества с целью совершения любых преступлений под руководством "воров в законе". Данное правонарушение должно было наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненным заключение с конфискацией имущества.