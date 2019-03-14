​В Нью-Йорке застрелили босса мафиозного клана Гамбино

Франческо Кали застрелили возле его дома вечером в среду.

Франческо Кали в 2008 году

Фото: EPA/UPG Франческо Кали в 2008 году

В Нью-Йорке застрелили 53-летнего Франческо Кали. Он считался главой клана Гамбино, одной из крупнейших мафиозных группировок в городе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на полицию.

Кали убили в 9 часов вечера по местному времени возле его дома на Стейтен-Айленде. В него выстрелили не меньше шести-семи раз.

По словам свидетелей, после стрельбы с места преступления уехал синий пикап, пишет New York Post.

У полиции пока нет подозреваемых. "Пока что никто не задержан, ведется расследование", - заявили в полиции.

Клан Гамбино - одна из пяти самых крупных и влиятельных "семей" итало-американской мафии. Ее членов обвиняли в убийствах, ростовщичестве, организации азартных игр, распространении наркотиков.

В 2008 году Кали вместе с десятками других людей задержали по обвинению в рэкете. Он признал вину в сговоре с целью вымогательства и получил 16 месяцев тюрьмы.