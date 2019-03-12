ЕСПЧ признал пожизненные приговоры украинских судов нарушением прав человека

Европейский суд по словам человека сегодня принял решение по делу пожизненно осужденного украинца Владимира Петухова. ЕСПЧ решительно осудил практику пожизненных приговоров, так как "в Украине нет реалистической перспективы освобождения от этого наказания". О решении суда написал юрист Харьковской правозащитной группы Вадим Човган на своей странице в Фейсбуке.

"Суд наконец признал, что украинское пожизненное наказание нарушает права человека. Теперь есть твердый юридический аргумент: в Украине нет реалистической перспективы освобождения от этого наказания. Мизерный шанс на помилование не является перспективой. Как следствие, Украина нарушает право этих осужденных не подвергаться пыткам и другому ненадлежащем обращению или наказанию (статья 3 Конвенции). А теперь начнется процесс, который покажет глубину дна украинской правовой системы", - написал Човган.

По его словам, осужденные пожизненно с этим решением суда получили возможность обращаться в районные суды для пересмотра приговоров.

"Согласно закону решение Европейского суда является источником национального права. То есть на решения дела Петухова можно ссылаться как на норму права и освобождать отдельных осужденных. Однако пока не будет изменений в Уголовный кодекс, суды будут бояться это делать - не в последнюю очередь из-за опасений общественного гнева, но и из-за уровня юридической культуры", - написал правозащитник.

В Украине дело Владимира Петухова должен пересмотреть Верховный суд, и его решение в принципе будет ориентиром для местных судов.

Напомним, дело "Петухов против Украины" длится с 2010 года. Петухова арестовали в 2001 году по обвинению в участии в банде грабителей, действовавшей в Киеве. Петухов отрицает свою причастность к банде, однако в 2004 году суд признал его виновным и призначил наказание в виде пожизненного заключения. Заключенный заявил, что в СИЗО, где он находился, были ужасные условия содержания, у него резко ухудшилось здоровье, а со временем была диагностировала мультирезистентная форма туберкулеза. Обращения в украинские суды не принесли плодов, поэтому заключенный обратился в ЕСПЛ с просьбой признать его приговор нарушением прав человека.