Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
На пиар Гройсмана правительство потратит более 13 млн гривен
На пиар Гройсмана правительство потратит более 13 млн гривен
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Закарпатской области полностью сгорел деревянный ресторан

Пожарные огонь потушили, но спасти здание не удалось.

В Закарпатской области полностью сгорел деревянный ресторан
В Закарпатской области сгорел деревянный ресторан
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В ресторане гостиничного комплекса "Карпатия" в с. Шаян Закарпатской области произошел пожар, полностью уничтоживший здание.

Об этом сообщило областное управление ГосЧС в Фейсбуке.

"12 марта в 17:09 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в здании ресторана санатория «Карпатия» по адресу: Хустский район, с. Шаян, ул. Центральная. Для тушения были привлечены пожарные 10-й государственной пожарно-спасательной части г. Хуст, государственного пожарно-спасательного поста пгт Вышково и 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Тячев. Всего привлекались 5 единиц техники и 20 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 17:55 пожар был локализован на площади 300 кв. м и в 19:47 - полностью ликвидирован.

Однако, поскольку здание было полностью деревянным, спасти его от уничтожения не удалось.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причина возгорания и нанесенный устанавливаются.

Напомним, в феврале во Львовской области на горнолыжном курорте горела гостиница.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также