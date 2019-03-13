Пожарные огонь потушили, но спасти здание не удалось.

В ресторане гостиничного комплекса "Карпатия" в с. Шаян Закарпатской области произошел пожар, полностью уничтоживший здание.

Об этом сообщило областное управление ГосЧС в Фейсбуке.

"12 марта в 17:09 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в здании ресторана санатория «Карпатия» по адресу: Хустский район, с. Шаян, ул. Центральная. Для тушения были привлечены пожарные 10-й государственной пожарно-спасательной части г. Хуст, государственного пожарно-спасательного поста пгт Вышково и 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Тячев. Всего привлекались 5 единиц техники и 20 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 17:55 пожар был локализован на площади 300 кв. м и в 19:47 - полностью ликвидирован.

Однако, поскольку здание было полностью деревянным, спасти его от уничтожения не удалось.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причина возгорания и нанесенный устанавливаются.

Напомним, в феврале во Львовской области на горнолыжном курорте горела гостиница.