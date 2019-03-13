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Запорожская АЭС отключила 2-й энергоблок на 160 дней для ремонта

На данный момент на ЗАЭС в работе находятся четыре энергоблока.

Запорожская АЭС отключила 2-й энергоблок на 160 дней для ремонта
2-й энергоблок ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) в в 00:04 среды, 13 марта, отключила энергоблок №2 от энергосети для проведения планового капитального ремонта.

Об этом сообщается на сайте ЗАЭС.

Ремонтные работы продлятся 160 дней.

В данный момент на ЗАЭС в работе находятся четыре энергоблока, суммарная мощность генераторов составляет 4000 МВт.

"Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС", - отмечается в сообщении.

Напомним, 7 марта, ЗАЭС отключила энергоблок №4 от сети для проведения планового среднего ремонта.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.

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