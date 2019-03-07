Запорожская АЭС отключила 4-й энергоблок для ремонта

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) в четверг в 00:02 отключила энергоблок №4 от сети для проведения планового среднего ремонта.

Об этом сообщается на сайте ЗАЭС.

Ремонт продлится 100 суток.

Сейчас на ЗАЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 862 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет", - отмечается в сообщении.

Напомним, 4 марта ЗАЭС отключала энергоблок №3 от сети из-за срабатывания защиты от внутренних повреждений генератора.

ЗАЭС планирует провести капремонт на энергоблоке №2 в конце марта. Также на текущий год запланировано выполнить средний ремонт энергоблока №5, который начнется в июне и капремонты энергоблоков №1 и №3 - в сентябре и ноябре соответственно, средний ремонт энергоблока №6 планируется начать в конце декабря 2019 года.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.