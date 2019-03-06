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Киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области

Его задержали после инсценировки преступления.

Киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области
Фото: gp.gov.ua

Служба безопасности Украины 6 марта завершила досудебное расследование против киевского бизнесмена Сергея Скрипки. Его обвиняют в заказе убийства трех человек в селе Лящевка Черкасской области.

Мужчину задержали 23 июня 2018 года при помощи инсценировки убийств, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Для имитации преступления было организовано "исчезновение" активиста, которого должны были убить, а заказчику были предоставлены постановочные фотографии, которые должны были убедить его в смерти жертвы

Скрипка вел в Черкасской области земельный бизнес, но владельцы паев были недовольны условиями сотрудничества и требовали поднять оплату.

В 2015 году одного из местных жителей, который хотел забрать свой пай, жестоко избили. Мужчина несколько месяцев пролежал в больнице, а потом пришел с гранатой в дом Скрипок. В результате взрыва мать бизнесмена погибла, а отец остался инвалидом.

На этом конфликты не прекратились и в конце концов бизнесмен, по версии следствия, решил нанять киллера для устранения местных активистов: представителя Самообороны Майдана Черкасской области Владимира Мартынюка, главы сельсовета Антонины Карасовской и ее мужа.

Однако "киллер" пошел к силовикам и сдал своего заказчика.

Теперь Скрипке вменяют ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 Уголовного кодекса - подготовка к террористическому акту. Он находится под стражей без права на залог и будет отправлен под суд после ознакомления с материалами уголовного производства.

6 марта 2019 года в доме Скрипки также провели обыск для изъятия транспортных средств, которые по решению суда должны быть арестованы.

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