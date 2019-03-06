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С начала суток боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

С начала суток боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала текущих суток российско-оккупационные войска пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе  из артиллерийских систем и минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Всего вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, оккупанты применили семь раз, потратив 100 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиций ВСУ - 

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенных пунктов Лебединское и водяное; из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли наши позиции из минометов калибра 120 мм в районе поселков Новолуганское и Золотое-3.

Потерь среди военнослужащих нет.

Напомним, во вторник, 5 марта, российские оккупационные войска на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранены двое украинских военных.

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