Три работницы салона красоты отравились угарным газом во Львове

Во Львове три работницы салона красоты отравились угарным газом.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

"Инцидент произошел 5 марта около 20:00 в салоне красоты в Галицком районе. Трое женщин в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в областную клиническую больницу Львова", - говорится в сообщении.

По сообщению местного сайта "032.ua", потерпевшим - 28,24 и 22 года.

"Помещение салона оборудовано двухконтурным газовым котлом. Работники ПАО “Львовгаз” временно прекратили подачу газа до салона красоты", - сообщает издание со ссылкой на пресс-службу департамента по вопросам гражданской защиты.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, ранее во Львовской области за сутки семь человек отравились угарным газом.

В январе от отравления угарным газом во Львове погибли двое туристов из Киева.