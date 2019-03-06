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Три работницы салона красоты отравились угарным газом во Львове

Женщины госпитализированы в областную больницу.

Три работницы салона красоты отравились угарным газом во Львове
Архивное фото
Фото: www.rusnovosti.ru

Во Львове три работницы салона красоты отравились угарным газом.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

"Инцидент произошел 5 марта около 20:00 в салоне красоты в Галицком районе. Трое женщин в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в областную клиническую больницу Львова", - говорится в сообщении.

По сообщению местного сайта "032.ua", потерпевшим - 28,24 и 22 года.

"Помещение салона оборудовано двухконтурным газовым котлом. Работники ПАО “Львовгаз” временно прекратили подачу газа до салона красоты", - сообщает издание со ссылкой на пресс-службу департамента по вопросам гражданской защиты.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, ранее во Львовской области за сутки семь человек отравились угарным газом.

В январе от отравления угарным газом во Львове погибли двое туристов из Киева.

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