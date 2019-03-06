В Киеве на Борщаговке неизвестные ограбили квартиру, украв, кроме ценных вещей, даже собаку.

Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Фейсбуке.

"Забрали всё, даже собаку. Киев, Борщаговка, ул. Жолудева 1Б, 5 марта с 12:20 до 14:20 обокрали нашу квартиру. Забрали всё: золото, деньги, планшет, телефон, видеорегистратор, рюкзаки, духи и т.д. Забрали даже любимую собаку - йоркширский терьер (йорк), кобель, кличка Терри. Понимаю, что ценности вернуть нереально, поэтому если найдём собаку - уже будет победа", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на Печерске мужчина под предлогом проверки счетчиков обворовывал квартиры.