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Боевики на Донбассе совершили 7 обстрелов, в основном из тяжелого вооружения

Ранены двое украинских военных, погибших нет.

Боевики на Донбассе совершили 7 обстрелов, в основном из тяжелого вооружения
Фото: Макс Левин

Во вторник, 5 марта, российские оккупационные войска на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пукнтов Лебединское, Водяное, Широкино, Пески, Авдеевка и Крымское. В шести случаях боевики применяли запрещенное тяжелое вооружение - минометы калибра 82 и 120 мм, а также артиллерийские системы калибра 122 мм.

Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем из дежурных огневых средств. По данным разведки, один оккупант убит и двое ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Напомним, по данным Минобороны Украины, на Донбассе сейчас находятся курсанты российских военных вузов, которые "сдают зачеты" по боевой стрельбе.

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