Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
В память о ликвидированной СЭС
В память о ликвидированной СЭС
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Правоохранители начали совместные учения для работы на выборах

Нацгвардия, полицейские, пограничники, спасатели и курсанты отрабатывают алгоритмы действий при различных нарушениях на выборах.

Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел начало проводить тренинги правоохранителей, задействованных в охране общественного порядка на президентских выборах 31 марта. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

Учения проходят на полигоне Национальной гвардии в с. Новые Петровцы под Киевом.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Все подразделения МВД проводят координационные совещания и командно-штабные учения, чтобы обеспечить соблюдение законности предвыборной кампании и выборов.

Всего в обеспечении публичной безопасности и порядка во время избирательного процесса МВД будут задействованы 131 545 человек личного состава. Из них Нацполиция - 69230 правоохранителей, Госпогранслужба - 8133, Нацгвардия - 7688, ГосЧС - 39361, ГМС - 1857 работников и 5276 человек из вузов со специфическими условиями обучения.

Фото: mvs.gov.ua

Во время учений правоохранители отрабатывают алгоритм действий во время выявления и документирования различного вида нарушений на выборах. Кроме дежурств на избирательных участках, все подразделения будут находиться на усиленном варианте несения службы. В случае необходимости будут привлекаться взрывотехники.

Напомним, президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также