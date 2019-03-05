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В среду в Киеве до +7 градусов, без существенных осадков

Температура воздуха ночью 0…+2 градуса.

В среду в Киеве до +7 градусов, без существенных осадков
Фото: 24 канал

В среду, 6 марта, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +4…+10 градусов.

В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью и днем +2…-3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +2…+9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +5…+11 градусов, в Днепропетровской области +9…+14 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +5…+10 градусов, в Донецкой области +9…+14 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +8…+14 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +8…+13 градусов.

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