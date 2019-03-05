В Днепровском районе Киева неизвестный мужчина в форме, похожей на полицейскую, застрелил водителя Mercedes.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Фейсбуке.

"Только на улице Флоренции произошла стрельба. Неизвестный мужчина в форме, похожей на работника полиции, выстрелил из огнестрельного оружия. От полученных ранений мужчина погиб в своем автомобиле Mercedes. Начались первоочередные мероприятия на установление и задержание неизвестного. Детали происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители.

Фото: Киев Оперативный

Фото: Киев Оперативный

Обновление. В столичной полиции сообщили, что около 11:15 поступило сообщение о том, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся в дворах.

"На месте происшествия в салоне иномарки правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, пострадавший - местный житель, 1960 года рождения", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личность подозреваемого и опрашивают свидетелей и очевидцев. Решается также вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Напомним, ранее в Черкассах в подъезде многоэтажки застрелили бизнесмена-агрария.