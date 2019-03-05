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"Укравтодор" хочет расширить дорогу Львов - Ровно до четырех полос

Это позволит сэкономить время пути почти в два раза.

"Укравтодор" хочет расширить дорогу Львов - Ровно до четырех полос
Дорогу Львов - Ровно расширят до четырех полос
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начинает проектирование реконструкции дороги М-06 на участке Львов - Ровно до четырех полос движения.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" в Фейсбуке.

Отмечается, что после окончания реконструкции экономия времени в пути от Львова до Ровно без нарушения правил дорожного движения уменьшится почти вдвое - до 1,5 часа.

"На эту дорогу уже сейчас приходится значительная часть перевозок экспортных грузов в страны Европейского Союза. Поэтому реконструкция этой дороги станет стимулом для экономического развития региона, будет способствовать притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест. Кроме этого, новое качество дороги обеспечит повышение уровня дорожной безопасности и улучшит экологическую ситуацию в городах", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о начале проектирования части этого проекта - южного объезда города Дубно в Ровенской области, что позволит вывести весь транзитный автотранспорт, следующий по дорогам М-06 Киев-Львов-Чоп и М-19 Доманово-Тернополь-Черновцы, за пределы города и пригородной зоны.

Напомним, в 2019 году должно начаться строительство третьей бетонной дороги в Украине.

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