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​Полиция заявила об обнаружении "подозрительного оборудования" на крыше офиса Зеленского

Найденную коробку проверили взрывотехники.

​Полиция заявила об обнаружении "подозрительного оборудования" на крыше офиса Зеленского
Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Полиция Киева проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования у офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Отмечается, что в Шевченковское управление поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник Зеленского и рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные "устанавливали подозрительные предметы".

"Взрывотехники проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют", - сообщили в полиции.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и изымают оборудования. Информация о находке передана в органы прокуратуры и Службу безопасности.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации инцидента.

Напомним, согласно свежим соцопросам, в рейтинге избирательных симпатий лидирует Зеленский, на втором месте президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

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