В рейтинге избирательных симпатий лидирует Зеленский, на втором месте Порошенко и Тимошенко, - "Рейтинг"

85% украинцев намерены принять участие в выборах президента Украины в конце марта 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг".

Согласно отчету, две трети опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, каждый пятый считает, что - в правильном. С начала года последний показатель вырос с 14 до 21 %.

Только 10% респондентов считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшилось, 60% - почувствовали ухудшение. Важно заметить, что за последние 5 лет последний показатель уменьшился с 86 до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%).

С начала года выросла мобилизация избирателей. Почти 85% (против 76% в декабре) опрошенных отметили, что однозначно или скорее намерены принять участие в выборах Президента Украины. Относительно высокие темпы роста желающих голосовать зафиксированы на юге и востоке страны.

Лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого поддерживают 25,1% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию делят между собой Петр Порошенко (16,6%) и Юлия Тимошенко (16,2%). За Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 11,3%, Анатолия Гриценко - 7,7%, Олега Ляшко - 5,6%, Андрея Садового - 3%, Евгения Мураева - 2,5%, Игоря Смешнко - 2,5%.

За последний месяц выросли рейтинги Зеленского, Порошенко и Бойко. Небольшое уменьшение произошло на уровне поддержки Тимошенко, электоральные показатели других кандидатов не понесли ощутимые изменения.

Авторы опроса отмечают, что Зеленский и Тимошенко имеют самый высокий потенциал электорального роста (так называемый "второй выбор" - их готовы поддержать по 7% избирателей, при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах. При этом 24% опрошенных считают, что следующим президентом будет Порошенко. В победу Тимошенко верят 19%, Зеленского - 17%.

Моделирование второго тура дало следующие результаты: Тимошенко держит первенство в паре с Порошенко (31% против 24%), а Зеленский - в любом варианте: 42% против 24% у Порошенко, 37% против 24% у Тимошенко.

Опрос провидлся 19-28 февраля в виде личного формализованного интервью среди избирателей в возрасте 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения, ошибка репрезентативности исследования не более 2%.