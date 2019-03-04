Тимошенко: одновременная печать бюллетеней для первого и второго тура закладывают возможности для фальсификаций

Политик считает, что этот процесс нужно разделить во времени.

Одновременная печать 60 млн бюллетеней для первого и второго тура голосования закладывает возможность для фальсификации голосования со стороны власти, считает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Об этом она заявила во время встречи с редакторами буковинских СМИ.

«Я считаю, что бюллетени для первого и второго тура надо печатать отдельно. Есть опасения, что таким образом они закладывают возможность фальсифицировать выборы», - подчеркнула политик.

Тимошенко убеждена, сегодня много сил направлено на фальсификацию выборов командой действующего президента. При этом она напомнила, что вместе с другими демократическими кандидатами в президенты подписала Меморандум за честные выборы и противодействие фальсификациям.

"Технология власти - зарегистрировать как можно больше кандидатов, чтобы от их имени наполнить избирательные комиссии людьми, подконтрольными Порошенко. Досадно, что так после Революции Достоинства делается. Когда люди рассчитывают на демократию, а получают вместо нее фальсификат», - подытожила политик.