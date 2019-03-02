Тимошенко пообещала вернуть вклады Сбербанка СССР в случае победы на выборах

Кандидат в президенты считает, что ей никто не помешает этого сделать.

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что в случае ее победы на выборах в следующие пять лет гражданам Украины будут проиндексированы и возвращены их сбережения в Сбербанке СССР.

Как сообщается на сайте "Батькивщины", на встрече с общественностью в Вишневом Тимошенко напомнила, что во времена ее премьерства начался процесс возвращения населению их сбережений периода Советского Союза - по тысяче гривен. Часть людей получили деньги, а часть - нет, так как власть "все это закрыла тогда".

Политик заверила, что после победы на выборах ей никто не помешает вернуть все сбережения Сбербанка СССР, которые будут проиндексированы. Тимошенко утверждает, что начнет делать это на следующий месяц после выборов, несмотря на то, что в бюджете-2019 на это не заложены деньги.

Кроме того, кандидат в президенты пообещала, что при рождении ребенка будет выплачиваться помощь, как во времена ее премьерства: при рождении первого ребенка семья будет получать 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более - 150 тыс. грн.

Тимошенко также подчеркнула, что будут увеличены пенсии за счет проведения пенсионной реформы и сделать это можно будет за 2-3 месяца.

Напомним, возврат депозитов времен СССР начался в 2008 году. Затратная для бюджета Украины кампания получила название "Юлина тысяча" - выдавали не больше 1000 грн на одну сберкнижку. Из-за слухов, что денег на всех не хватит, Ощадбанк тогда на несколько месяцев погряз в очередях.

Спустя три года президент Виктор Янукович снова начал выплаты советских вкладов и снова по тысяче гривен. "Юлина тысяча" стала "Витиной".

Министерство финансов в апреле 2013 года сообщало, что объем задолженности государства перед вкладчиками Сбербанка бывшего СССР составляет 116,76 млрд грн.

В 2013 году в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона с предложением выставить России счет на 130 млрд долларов (эквивалент 84 млрд советских рублей). Именно столько денег находилось на счетах жителей Украины в Сбербанке СССР по состоянию на 1 января 1991 года.