Тимошенко призвала кандидатов в президенты объединиться против коррупции

По ее мнению, необходимо выстроить систему управления, где ни один чиновник не сможет избежать ответственности.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала всех демократических кандидатов на пост Президента Украины объединиться для того, чтобы защитить выбор граждан и совместно менять систему управления государством. Об этом она заявила во время программы «Право на власть» на телеканале 1+1.

Лидер «Батькивщины» отметила, что 28 лет в Украине только тасуют лица и извлекают президентов, как лотерейные билеты, но система остается неизменной.

Проблема в том, уверяет Юлия Тимошенко, что контролеров, которые должны бороться с коррупцией, назначают коррупционеры: «Они сами себя контролируют и привлекают к ответственности. Если мы не изменим систему полностью, у нас коррупция будет воспроизводиться снова и снова».

Она напомнила, что по действующей Конституции президента нельзя привлечь к ответственности иначе, чем по процедуре импичмента, но и она прописана так, чтобы высшие должностные лица оставались неприкосновенными.

Председатель партии отметила, что расследовать «сделки на крови» и наказать всех причастных к ним, не минуя Порошенко, - на самом деле лишь первый шаг. Важно, чтобы гражданское общество вместе с теми политиками, которые претендуют побеждать на выборах, выстроило систему управления, где ни один чиновник не сможет избежать ответственности.

Юлия Тимошенко призвала всех демократических кандидатов к такой совместной работе.

«Мы обязаны сегодня интеллектуально объединиться и пошагово видеть пути изменения системы. Перед нацией стоит большая задача - убрать от власти коррупционеров и выбирать государственных деятелей», - подытожила кандидат в президенты Украины.