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Тимошенко призвала кандидатов в президенты объединиться против коррупции

По ее мнению, необходимо выстроить систему управления, где ни один чиновник не сможет избежать ответственности.

Тимошенко призвала кандидатов в президенты объединиться против коррупции
Фото: ba.org.ua

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала всех демократических кандидатов на пост Президента Украины объединиться для того, чтобы защитить выбор граждан и совместно менять систему управления государством. Об этом она заявила во время программы «Право на власть» на телеканале 1+1.

Лидер «Батькивщины» отметила, что 28 лет в Украине только тасуют лица и извлекают президентов, как лотерейные билеты, но система остается неизменной.

Проблема в том, уверяет Юлия Тимошенко, что контролеров, которые должны бороться с коррупцией, назначают коррупционеры: «Они сами себя контролируют и привлекают к ответственности. Если мы не изменим систему полностью, у нас коррупция будет воспроизводиться снова и снова».

Она напомнила, что по действующей Конституции президента нельзя привлечь к ответственности иначе, чем по процедуре импичмента, но и она прописана так, чтобы высшие должностные лица оставались неприкосновенными.

Председатель партии отметила, что расследовать «сделки на крови» и наказать всех причастных к ним, не минуя Порошенко, - на самом деле лишь первый шаг. Важно, чтобы гражданское общество вместе с теми политиками, которые претендуют побеждать на выборах, выстроило систему управления, где ни один чиновник не сможет избежать ответственности.

Юлия Тимошенко призвала всех демократических кандидатов к такой совместной работе.

«Мы обязаны сегодня интеллектуально объединиться и пошагово видеть пути изменения системы. Перед нацией стоит большая задача - убрать от власти коррупционеров и выбирать государственных деятелей», - подытожила кандидат в президенты Украины.

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