После отмены статьи УК о незаконном обогащении в НАПК "зависли" 500 деклараций

В НАПК считают, что можно восстановить статью о незаконном обогащении чиновников с учетом решения КС.

Из-за отмены статьи о незаконном обогащении Национальное агентство по предупреждению коррупции не может установить признаки незаконного обогащения в рамках начатых в 2019 году 500 полных проверок деклараций.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

"Констатируем, что с принятием решения Конституционного Суда от 26 февраля, которым признана неконституционной статья 368-2 Уголовного кодекса, установить признаки незаконного обогащения в декларациях за 2015-2018 годы больше невозможно", - говорится в сообщении.

В НАПК считают, что в Уголовном кодексе можно восстановить статью о незаконном обогащении чиновников всех уровней и установить ответственность за это преступление с учетом решения КС.

По словам главы НАПК Александра Мангула, его агентство рассматривает две возможные модели урегулирования этого вопроса.

По мнению специалистов агентства, незаконным обогащением может быть определено:

- увеличение у лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственности активов в значительном размере, превышающем его доход;

- приобретение имущества, увеличение стоимости этого имущества лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, которое значительно превышает законные доходы лица, если эти действия совершены без установленных законом, иными правовыми актами или сделками оснований.

Глава НАПК также отметил, что криминализация такого преступления как незаконное обогащение, является одним из обязательств нашего государства, которое Украина взяла на себя при ратификации Конвенции ООН против коррупции, Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 173), Дополнительного протокола к Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 191), и определена рекомендациями Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) и других международных организаций.

Напомним, 26 февраля КС отменил статью о незаконном обогащении в Уголовном кодексе из-за некорректной формулировки. В ней под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

После этого Порошенко подготовил законопроект с другой формулировкой.