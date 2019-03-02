Дмитро Гнап: «Потрібно успішно завершити президентську кампанію. Це найголовніше»

1 березня одразу два кандидати у президенти – Андрій Садовий та Дмитро Гнап – оголосили про відмову від подальшої участі у виборчих перегонах та про підтримку Анатолія Гриценка. LB.ua розпитав Дмитра Гнапа про мотиви такого рішення.

Фото: 1tv.com.ua

Чому ви вирішили зняти свою кандидатуру?

Ви пам'ятаєте, що 20 січня, коли мене з'їзд (партії «Сила людей», – LB.ua) висунув, я оголосив, що готовий знятися в разі, якщо буде єдиний кандидат від демократів, якщо Садовий з Гриценком домовляться.

Зараз Анатолій Гриценко – єдиний кандидат від демократів. Якби таким кандидатом став кандидатом Садовий, то я б його підтримав. Або умовно кажучи Вакарчук. Ми очікували, коли домовляться між собою лідери демократичних сил, зокрема Гриценко і Садовий. Ось вони домовилися. Тому я своє зобов'язання виконую.

На вашу думку, у Гриценко з'явився шанс вийти в другий тур?

Так. По-перше, у нас залишається ще цілий місяць кампанії. По-друге, це Україна, тут часто відбуваються непередбачувані речі. По-третє, навіть якщо у вас є віра розміром з зерно гірчиці, то вона може зрушити гори. Так що треба вірити і робити свою роботу і не думати про поразку.

Ви втратите два з половиною мільйони гривень застави. Не шкода?

Ці кошти не мої, їх збирали серед людей, тому якщо їх не отримаю, ці кошти потраплять до державного бюджету України, а державний бюджет кому належить?

Фото: Макс Левин

На жаль, не українському народу як повинно бути в Конституції. Тим, хто його дерибанить, вам про це і так відомо.

Саме тому ми підтримуємо і висуваємо єдиного кандидата від демократичних сил, щоб кошти державного бюджету почали нарешті працювати на український народ. Саме тому ми йдемо на такі жертви.

Чим закінчилася історія про премію, яку ви забули віддати волонтерам?

Ті кошти, які ми отримали від гранту, ця була журналістська премія. Ми з колегами давно домовилися, я її повернув, питання закрите. Це було внутрішнє непорозуміння. Два тижні тому історія закінчилася. Через день після того, як ця історія виникла, я віддав ці кошти колегам. Це питання закрито.

Які плани у вас на парламентські вибори? Думаєте йти одним фронтом з Анатолієм Гриценком та Андрієм Садовим?

Ніякої конкретики про це зараз немає. Є тільки загальні переговори, але про це теж поки ніхто не думає, тому що потрібно успішно завершити президентську кампанію. Це найголовніше.

Успішна президентська кампанія - це який результат?

Це перемога кандидата від демократичних сил в першому або другому турі.