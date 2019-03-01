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Киевский апелляционный суд определил состав судейской коллегии для апелляций на приговор Януковичу

Даты рассмотрения жалоб будут сообщены дополнительно.

Киевский апелляционный суд определил состав судейской коллегии для апелляций на приговор Януковичу
Фото: Сергей Нужненко

Киевский апелляционный суд определил состав коллегии для рассмотрения апелляций на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене, который был вынесен Оболонским районным судом Киева.

Как сообщает пресс-служба суда, шесть апелляций адвокатов Януковича будет рассматривать суд в составе судьи-докладчика Юрия Трясуна, судей Сергея Новова, Ивана Мосендза, Александра Журавля, Оксаны Павленко.

"Информация о дате назначения апелляционных жалоб к судебному разбирательству будет сообщена дополнительно", - отмечает в сообщении суда.

26 февраля Оболонский суд сообщил, что по состоянию на последний день срока обжалования приговора В.Януковичу, который был 25 февраля, было подано 5 апелляций.

Адвокаты из объединения "Авер Лекс" Богдан Биленко и Андриана Фозекош просят отменить приговор и назначить новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции. Их коллеги Виталий Сердюк и Игорь Федоренко просят апелляционный суд дополнительно допросить 48 свидетелей, приговор отменить, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть; также отменить аресты на имущество, принятые в рамках данного уголовного производства.

Защитник Александр Горошинский в своей жалобе просит отменить приговор, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть. Адвокат Александр Байдик просит изменить приговор, исключив из него ссылку на определенные доказательства и обстоятельства. Государственный защитник Юрий Рябовол просит отменить приговор и оправдать экс-президента.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

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