Киевский апелляционный суд определил состав судейской коллегии для апелляций на приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд определил состав коллегии для рассмотрения апелляций на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене, который был вынесен Оболонским районным судом Киева.

Как сообщает пресс-служба суда, шесть апелляций адвокатов Януковича будет рассматривать суд в составе судьи-докладчика Юрия Трясуна, судей Сергея Новова, Ивана Мосендза, Александра Журавля, Оксаны Павленко.

"Информация о дате назначения апелляционных жалоб к судебному разбирательству будет сообщена дополнительно", - отмечает в сообщении суда.

26 февраля Оболонский суд сообщил, что по состоянию на последний день срока обжалования приговора В.Януковичу, который был 25 февраля, было подано 5 апелляций.

Адвокаты из объединения "Авер Лекс" Богдан Биленко и Андриана Фозекош просят отменить приговор и назначить новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции. Их коллеги Виталий Сердюк и Игорь Федоренко просят апелляционный суд дополнительно допросить 48 свидетелей, приговор отменить, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть; также отменить аресты на имущество, принятые в рамках данного уголовного производства.

Защитник Александр Горошинский в своей жалобе просит отменить приговор, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть. Адвокат Александр Байдик просит изменить приговор, исключив из него ссылку на определенные доказательства и обстоятельства. Государственный защитник Юрий Рябовол просит отменить приговор и оправдать экс-президента.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.