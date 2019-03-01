Президент повторил тезис о том, что в случае доказательства вины причастных не должны спасти ни звания, ни должности, ни фамилии.

Фото: president.gov.ua Президент Украины Петр Порошенко на ротно-опорном пункте 79 ОДШБ на Приазовье

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей расследовать обнародованную в СМИ информацию о коррупционных проявлениях в оборонном секторе, в том числе об утечке информации из правоохранительных органов, поскольку соответствующее дело расследовалось в течение нескольких лет. Соотсветствующее заявление обнародовала пресс-служба главы государства.

Порошенко призвал правоохранителей обнародовать результаты расследования.

"Моя принципиальная позиция как президента - я хочу обратиться к правоохранительным органам, к Генеральной прокуратуре, НАБУ и САП, если есть факты - ни фамилии, ни должность никого не должны защитить… Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве", - подчеркнул президент, отметив, что не позволит нападок на Вооруженные силы Украины.

"Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые непосредственно причастны к разворовыванию, распродаже и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Пусть посмотрят и спросят у нас с вами в каком состоянии мы приняли армию в 2014 году, а точнее ее отсутствие", - добавил Порошенко.

Напомним, в понедельник, 25 февраля, команда журналистских расследований Bihus.Info представила фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.