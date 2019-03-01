Яценюк считает выборы в ЕП вызовом для Украины на международной арене

Лидер «Народного Фронта», премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк уверен, что каждый день кремлевская администрация, служба внешней разведки, ГРУ МО, ФСБ, вся агентурная сеть, аналитика, - все работают на ключевую цель – возврат Украины. «Ничего не изменилось, вызовы никуда не ушли»,- сказал он в интервью изданию «Цензор.нет».

Отвечая на вопрос, что в этом году ждет Украину за пределами Украины, первым ключевым вызовом он назвал майские выборы в Европейский парламент. «После этих выборов мы получим новую Еврокомиссию и ее президента, а потом и нового президента Европейского Совета. И очень многое зависит от того, какие будут результаты выборов. Уже сегодня опросы показывают, что правящие силы, объединенные Европейской Народной Партией, вряд ли возьмут то количество голосов, которое есть сегодня. Я возлагаю надежды на то, что им удастся сформировать коалицию "внутри" Европейского парламента. И что Манфред Вебер, который в Мюнхене заявил о необходимости создания общеевропейской системы противоракетной обороны при участии Украины, – станет тогда председателем Еврокомиссии. Но уже сегодня можно констатировать, что в новом Европарламенте увеличится число тех, кто будет искать повод, чтобы не поддержать Украину», - подчеркнул Яценюк.

«Когда я говорю "чтобы не поддержать Украину" - это весь комплект. Это как вернуться к хорошим отношениям с Россией. Как достроить Северный поток. Как снять санкции. Это первый вызов. Соответственно, этот вызов влечет за собой вызов продления санкций.

Другая крайне беспокоящая тенденция – это отношения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом: «И эта тенденция сейчас – намного шире. Если раньше была только дискуссия среди членов НАТО (где доминирующая часть – страны-члены Евросоюза) по поводу увеличений расходов на оборону, то сейчас проблема усугубилась. До сегодняшнего дня не урегулирован целый ряд аспектов экономических отношений между Соединенными Штатами и Европейским Союзом», - уточнил он.

И этой ситуации, считает политик, Путин «аплодирует, у него шампанское закончится скоро».

«Когда я говорю про отношения ЕС-США, то имею в виду несколько позиций. НАТО – номер один, торговая война – номер два, и ответ на глобальные вызовы – номер три», - добавил Яценюк.

Отвечая на вопрос, верит ли он, что «желтые жилеты» в значительной мере инспирированы Путиным, Яценюк сказал: «Я верю в то, что они сделали все, чтобы помочь раскрутить это движение. Здесь у меня даже нет сомнений».

Он считает, что если ЕС и США углубятся в свои внутренние проблемы, Украина станет в линейке интересов европейцев и американцев еще дальше, чем она находится сегодня: «И вот это самая большая опасность. При том, что и сейчас у Владимира Путина на повестке дня - Украина. Я уверен, что каждый день его администрация, служба внешней разведки, ГРУ МО, ФСБ, вся агентурная сеть, аналитика, - все работают на ключевую цель – возврат Украины. Ничего не изменилось, вызовы никуда не ушли. И если под это он еще получит отличную почву в лице разрушенного политического класса в стране… Ведь он же целенаправленно выбивает политических лидеров. И если он получит здесь слабую власть, это для него будет сумасшедшая победа».

Говоря о лидерах, которых выбил или выбиванию которых способствовал Кремль, Яценюк сказал: «Знаете, каждый говорит про себя. Посмотрите, сколько было информационных атак, как русские работали по мне. На 5 с плюсом… Назовите мне еще одного премьер-министра страны, против которого была такая широчайшая кампания России. Они же дошли уже до полного абсурда и идиотизма и обвинили меня в войне в Чечне и убийстве 30 российских военных».

Говоря о том, зачем это было нужно Кремлю, Яценюк подчеркнул, что понимал, что они делают, они подали в Интерпол.

Отвечая на вопрос, было ли это методом ограничить его передвижения по миру, политик сказал: «Не только. А вдруг еще повезет? А вдруг Яценюк попадет в страну – сателлит России, где есть соглашение двухстороннее, - можно организовать какие-то неприятности, волокиту, минутный скандал для телекамер… Мелочь, понимаете, но приятно. То есть для них это уже фишка. Они очень методичные ребята: все имеет значение».