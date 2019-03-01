Яценюк: психотип Путина не укладывается в голову ни одного классического политика

«Путин создает свои личные правила, заставляет по этим правилам играть всех. И в ходе игры - меняет их для того, чтобы однозначно выиграть эту игру. Это формула, которая вообще не укладывается в голову ни одного адекватного классического политика. Но именно благодаря этой формуле мы имеем ту Россию, которую мы сегодня имеем, и те проблемы, с которыми мы столкнулись. И виной тому - отсутствие адекватного ответа на эту политику Путина», - сказал лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк в интервью интернет-изданию «Цензор.нет».

Отвечая на вопрос, общался ли он когда-нибудь с Путиным, Арсений Яценюк ответил, что встречался с ним трижды как министр экономики и как министр иностранных дел: «Последний раз мы с ним вдвоем проговорили, наверное, минут 40. Это было в Таджикистане, после дня рождения Эмомали Рахмона».

«Очень интересный психотип. Стиль поведения: сначала идет наезд. Не хамский, но наезд. И жесткий мониторинг того, как ты реагируешь. Если только сделал шаг назад - можно ехать дальше. Только если ты "задконул". А потом применяется чисто КГБшная технология: когда клиент уже созревший, размяк - тоже стать мягким», - рассказал Арсений Яценюк.

По его словам, эту технологию на Западе никто не понимал: «Они так не умеют работать».

«Сейчас (понимают) намного лучше. Я думаю, самые яркие впечатления у них были во время Минских переговоров», - сказал Яценюк.

В то же время он подчеркнул, что хорошо психотип Путина понимает канцлер Германии Ангела Меркель, члены администрации США и Государственного департамента, которые работали в период холодной войны и знают, что такое СССР», в частности, Курт Волкер: «Этих людей все меньше. В Европе - Германия и лично канцлер. В мире – англосаксонский мир. Польша, балтийские страны. Китайцы как восточные люди - очень хорошо в этом разбираются».

«Ну и, конечно, понимает, что такое Путин, определенная часть украинского политического истеблишмента. Я так вообще всегда был последовательно антироссийский. Почему? Потому что не хотел давать России экономически и политически захватить Украину», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

Арсений Яценюк вспомнил, как впервые столкнулся с пропагандистской российской машиной. «Я был министром экономики Украины и в 2005 году публично жестко выступил против газовой зависимости. На следующий день ко мне пришел мониторинг российского телевидения. Во-первых, они неправильно перевели мои слова. Во-вторых, передернули смыслы», - рассказал Яценюк.

Он также поделился историей, как перед выборами президента 2010 года в Киев приезжала Валентина Матвиенко. «Хорошо знаю, о чем она разговаривала с Литвином. Говорила: ну, вот этот американец Яценюк… Литвин ей підспівував: да, американец, да, группа влияния. Послушайте, я не американец, я украинец! Русские, в принципе, умеют защищать свои имперские интересы. Наезжать, разводить, строить схемы. Но, я вам скажу, они не ожидали, что в Украине появятся тоже люди, способные защищать интересы своей страны».