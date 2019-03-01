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САП отправила под суд двух фигурантов дела Мартыненко

Обвиняемые скрывались от следствия и были объявлены в розыск.

САП отправила под суд двух фигурантов дела Мартыненко
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Фото: Прямий

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух человек, которые обвиняются в завладении средствами госпредприятия "Энергоатом" по контракту  с чешской "Шкодой" на сумму 6 400 777,5 евро.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Фейсбуке.

Отмечается, что обвиняемые лица скрывались от органа досудебного расследования и были объявлены в розыск, но в дальнейшем задержаны и доставлены в суд.

"Указанное преступление было совершено организованной группой лиц, обвинительный акт в отношении которых уже слушается коллегию судей Шевченковского суда по делу № 761/18763/18, а факты неправомерных действий должностных лиц чешской компании и дальнейшей легализации средств, которыми завладели участники группы, пока расследуются компетентными органами Чешской Республики и Швейцарской Конфедерации", - говорится в сообщении.

Сейчас обвинительный акт по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК  направлен в Шевченковский райсуд города Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, бывший депутат Рады Николай Мартыненко подозревается в организации двух схем по разворовыванию 6,4 млн евро в НАЭК "Энергоатом" и 17,2 млн долларов на ВостГОКе. Кроме уголовного производства в Украине, схема Мартыненко расследуется правоохранительными органами Чехии, Швейцарии и Австрии.

В октябре прошлого года одного из фигурантов "дела Мартыненко" арестовали с правом залога в 2,4 млн грн.

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