Неуд по всем пунктам

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию фактов нападений на активистов, в частности, убийства Катерины Гандзюк , представила промежуточный отчёт. Комиссия не назвала имен убийц и не должна была этого делать априори. Задание парламентского органа – дать оценку тому, как идут расследования. И вердикт ВСК неутешителен для силовых органов: как в деле Катерины Гандзюк, так и по другим 11 производствам, расследования затягиваются, нарушая все процессуальные сроки.

Фото: Макс Левин

Неудобная комиссия

Ещё в начале ноября после продолжительных баталий и упорного отказа фракции Блока Петра Порошенко создать парламентскую комиссию по расследованию резонансного убийства сотрудницы мэрии Херсона Екатерины Гандзюк, под давлением общественности, Рада все-таки проголосовала за начало работы ВСК по нападениям на активистов во главе с внефракционным нардепом Бориславом Березой.

За три месяца работы комиссия провела десять заседаний, как в открытом, так и закрытом форматах. В том числе, выездные, в Одессе и Херсоне.

На одном из таких заседаний отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил: «Заказчиков знает генпрокурор Луценко. Заказчиков знают в СБУ. Я уверен, что заказчиков изначально знали и в МВД. Знали и молчали. И теперь молчат».

Фото: 5канал Виктор Гандзюк

Он напомнил, что организатор убийства его дочери, «криминальный авторитет Москаленко пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задания».

«Я знаю только одно: когда организатор убийства, криминальный авторитет, который недавно вышел из тюрьмы, сотрудничает с председателем Херсонского областного совета, членом партии «Батькивщина» Владиславом Мангером, когда криминальный авторитет тесно сотрудничает с председателем Херсонской областной государственной администрации, партийцем «Блока Петра Порошенко» Андреем Гордеевым, когда криминальный авторитет тесно сотрудничает с заместителем Гордеева Евгением Рищуком, эти люди должны исчезнуть с политического горизонта. Они скомпрометированы навсегда», – уверен Виктор Гандзюк.

Все это время ГПУ и члены комиссии обменивались в СМИ взаимными обвинениями. В частности, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что работа комиссии «вредит следствию».

Фото: khersonline.net Председатель ХОГА Андрей Гордеев и председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер

Источники LB.ua в ВКС утверждают: в коалиции дели все, чтобы отчёт комиссии, где отображена полнейшая бездеятельность Генпрокуратуры и следственных органов в этом деле, не был озвучен с трибуны. Но, похоже, коррупционный скандал вокруг «оборонки» взбодрил коалицию, которая решилась-таки заслушать отчет. В четверг, 28 февраля спикер Андрей Парубий сообщил на утреннем заседании, что «уже пригласил в парламент генпрокурора».

Почти в полдень в Раде появился глава комиссии и внефракционный нардеп Береза, который был вынужден срочно приехать в парламент, несмотря на простуду и больничный. Сам Береза шутил в кулуарах, что «поболеть не удалось». Но, выйдя на трибуну и начав представление промежуточного отчета, его хорошее настроение и юмор резко пропали. По той причине, что сессионный зал был полупустой. А депутаты фракции БПП активно продолжали разговаривать друг с другом, демонстративно игнорируя выступление.

«Уважаемые коллеги, я понимаю, что я не Дуда (президент Польши, – LB.ua), что я не Туск (председатель Европейского совета, – LB.ua). Когда они выступали, а Верховная Рада молчала. Но можно послушать хотя бы, когда выступает человек, которому не безразлично то, что происходит? Я понимаю, что это были нападения не на вас и ваши семьи, но это были нападения на украинцев! Я понимаю, что я не генпрокурор, который придет сюда и вы его будите слушать. Когда вы на Майдане обещали, что больше ни один человек не будет преследоваться, то сейчас все видят, что они (преследования, – LB.ua) есть!», – стучал по столу рукой и перешёл на крик нардеп.

После этого эмоционального взрыва нардепы внимательнее стали слушать выступление коллеги.

Фото: Макс Требухов

Приговор о неэффективности следствия

Уже после заседания Рады Борислав Береза передал LB.ua «выжимку» из предварительного отчета:

«ТСК до територіальних органів поліції та прокуратури було направлено 92 звернення для отримання інформації щодо стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами нападів на громадських активістів з метою перевірки відомостей та ходу розслідування.

Під час опрацювання наданої Тимчасовій слідчій комісії запитуваної інформації встановлені факти порушення строків надання інформації, а також частина запитуваної інформації містить таємницю слідства – це уповільнює роботу ТСК.

За підсумками проведеної роботи, на підставі інформації, що надійшла до Тимчасової слідчої комісії, ми дійшли наступних висновків:

– необхідно продовження здійснення контролю за досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях К. Гандзюк та Олешко;

– у справах Устименка В. М та Михайлика О. – що на даний момент досі не встановлені замовники нападу. Ці справи також потребують продовження контролю;

– У справах про напади на Стерненка С. – замовників та організаторів нападів не встановлено, з виконавців нападу повідомлення про підозру оголошено лише одній особі;

– Комісія визначила що мають місце неодноразове закриття проваджень щодо постраждалого Лісічкіна слідчими органами всупереч волі потерпілого. Є факти затягування передачі провадження у справі Булах для подальшого розгляду судом. Проведення досудового розслідування у справі Бичко відбувалось із порушенням процесуального законодавства та втратою важливих доказів через недбалість працівників слідчих органів, а також відсутність фактів притягнення до відповідальності винних у кримінальних правопорушеннях. З огляду на викладене, вбачається за необхідне продовжити перевірку ходу розслідування наведених вище кримінальних проваджень, здійснити виїзне засідання Тимчасової слідчої комісії для заслуховування представників органів поліції та прокуратури, потерпілих, свідків та представників громадських організацій.

– Справа Макарової В. В. визнана пріоритетною. Тимчасова слідча комісія проводиться перевірка ходу розслідування правоохоронними органами. Засідання щодо справи Макарової з викликом та заслуховуванням сторін планується провести найближчим часом.

– У справі Самарського Тимчасовою слідчою комісією встановлено що на цей час у кримінальному провадженні жодній особі підозру не повідомлено.

– Комісія дійшла згоди, що досудове розслідування по одинадцяти кримінальним провадженням відбувається неефективно та безрезультатно. Про зазначене свідчать тривалість проведення досудового розслідування, перелік вчинених за цей час слідчих дій, а також відсутність обвинувальних актів.

– Виявлено факт систематичного та передчасного закриття слідчими органами Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київської області кримінальних проваджень за фактами нападів на громадських активістів

Враховуючи обмежений тримісячний строк діяльності Тимчасової слідчої комісії, розтягнутість термінів надання відповідей на направлені звернення та значну кількість справ, що розслідуються по всій території України – не вдалося за можливе опрацювати весь масив інформації та дійти до кінцевих висновків.

З огляду на викладене, вбачається за необхідне продовжити перевірку ходу розслідування наведених вище кримінальних проваджень, викликати слідчих та процесуальних керівників для надання пояснень. Встановити наявність або відсутність фактів порушення строків проведення досудового розслідування, підстав таких порушень, причин відсутності результатів досудового розслідування. Встановити результати ініційованих службових розслідувань. Існує потреба продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів і з'ясувати наскільки ефективно проходить досудове розслідування по цих справах».

В сухом остатке, по сути комиссия пришла к одному выводу: «по всем 11 уголовным производствам по нападениям на активисток происходят неэффективные расследования», – вынес краткий вердикт Береза.

Фото: Макс Требухов

Дальше посыпались вопросы из зала. Первым слово взял нардеп Мустафа Найем, который поинтересовался: направляла ли комиссия заявления на имя президента, СБУ и МВД о том, что к убийству Екатерины Гандзюк, кроме господина Мангера, который является председателем облсовета, были причастны также руководство области и заместитель председателя областного совета господин Рищук?

На что глава комиссии честно признался: да, такие запросы на имя руководства страны и упомянутых органов направлялись, в том числе ГПУ, с целью передачи собранной информации о возможных заказчиках и организаторах убийства Гандзюк. «Но таких встреч с нами так и не провели», – посетовал нардеп.

Елена Сотник из «Самопомощи» не без сарказма поинтересовалась у Березы: чем же так комиссия мешала генпрокурору все это время? В ответ депутат назвал это «вопросом в точку» и заявил, что комиссия напротив сдвинула с мертвого места целый ряд дел.

Далее в атаку подключилась тяжелая артиллерия БПП. Замглавы фракции Алексей Гончаренко не упустил возможности вспомнить, что Генеральная прокуратура предъявила обвинение в организации убийства Екатерины Гандзюк «главе Херсонского областного совета господину Мангеру, члену партии «Батькивщина» (10 февраля «Батькивщина» исключила его из своих рядов, – LB.ua). Этот предвыборный пассаж Береза прокомментировал сдержано, напомнив, что только следствие и суд установит виновных.

Три проблемы Луценко

Следующим на трибуне Рады появился, как и анонсировал Парубий, лично генпрокурор Юрий Луценко. Открыв синюю папку с надписью «ГПУ», Юрий Витальевич явно не в хорошем расположении духаначал издалека, рассказав всю хронологию «кислотной атаки» на Гандзюк вплоть до задержания подозреваемых.

Фото: EPA/UPG

Дальше в качестве упреждения критики из зала на неэффективность следствия Луценко бросил три камня в огород депутатов.

«Есть три проблемы. Согласно прошлогоднему решению Верховной Рады теперь даже по убийствам для получения экспертиз необходимо получить решение суда. Для этого следователи стоят в очередях, которые продолжаются иногда до нескольких недель, и это, конечно, не способствует следствию. Второй проблемой является то, что даже подозреваемого в заказе убийства, даже с очевидными доказательствами этого убийства, найденными в его доме, правоохранительные органы не имеют права задерживать, а только приглашать в суд, если его задержали не за несколько часов после совершения убийства. И третья проблема – объявления в международный розыск. На ваше рассмотрение, уважаемые народные депутаты, был внесен законопроект, вчера который должен рассматриваться, касающийся заочного осуждения, регулирующий проблему с Интерполом. Интерпол не выставляет «красные карточки» розыска, пока в Украине не будет понятия «заочного ареста». Просил бы эти три проблемы учесть и урегулировать в законодательном порядке», – закончил спич Луценко.

Сразу же после этого депутат Сотник повторила вопрос о том, как же комиссия мешает ГПУ в расследовании дела и «почему на скамье подсудимых сидит только один подозреваемый, и это не случайно, что он является представителем оппозиционной силы?».

На что Луценко, фактически, подтвердил слова Березы о том, что силовики игнорируют обращения ВСК и призывы для встречи с целью передачи документов.

«ВСК ни разу не встречалась ни со мной, ни с министром внутренних дел как руководителями органов досудебного следствия и процессуального руководства. Также никакой информации от ВСК в официальном порядке ни я, ни СБУ, ни МВД не получили. Поэтому говорить о пользе ВСК я лично не могу. Второе. Расследование следствия ведется не по партийному признаку. Любой человек, пока не доказано судом, не является виновным. Но даже если он будет осужден, то он не имеет партийности. Это мое глубокое убеждение», – отрезал генпрокурор.

Фото: Facebook.com/LlutsenkoYuri

В продолжение политический линии несколько нардепов из БПП вновь попытались вывести Луценко на предвыборную стезю, усердно напоминая в каждом вопросе, что Мангер – «член «Батькивщины».

Юрия Луценко подобные вопросы от соратников, как ни странно, вывели из себя. Генпрокурор перешёл на крик, убеждая, что не будет участвовать в «играх по навешиванию политических ярлыков».

«Я не буду своими словами помогать вашим политическим баталиям. Каждое преступление должно быть раскрыто, независимо от того, кто какой партийности проходит по этому делу. Прекратите убийство использовать в своих политических силах, причем обе стороны», – раздраженно сказал он, покидая трибуну.

Затем последовали выступления от фракций. И тут без политики, естественно, не обошлось. Глава БПП Артур Герасимов вновь с трибуны заявил: «Главное и самое ужасное в этом преступлении является то, что заказчиком является председатель Херсонского областного совета, представляющий партию «Батькивщина» – Владислав Мангер».

Фото: Opinion Владислав Мангер

В ответ замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев напомнил, что это помощник нардепа из фракции БПП давал деньги за нападение на Катерину Гандзюк. «Он остается членом вашей фракции, он остается членом вашей партии. Вот ваше отношение к этому делу... Поэтому не путайте партийности с преступлениями», – заявил соратник Тимошенко.

После непродолжительной перепалки ВР ожидаемо продлила работу ВСК с условием, что «если будут новые обстоятельства» ещё один промежуточный отчёт будет зачитан с трибуны уже через две недели».